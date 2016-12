Vasco inaugura novo centro de recuperação em São Januário

O Vasco fez festa nesta quinta-feira em São Januário para inaugurar o novo centro de recuperação do local, destinado às categorias de base do clube carioca. O local se espelha no centro de recuperação dos profissionais e recebeu o nome de Caprres/Base.

Para o presidente Eurico Miranda, o Cappres “é o centro mais avançado da América do Sul”. Agora, a ideia é oferecer o mesmo serviço aos garotos. “Vamos chamar de um mini Caprres, que vai dar um atendimento aos atletas da base igual ao que é dado aos profissionais”, afirmou o dirigente.

O Caprres/Base te, espaços destinados aos profissionais que atuam nas áreas de fisiologia, preparação física, fisioterapia e médica, além de um auditório. Nas paredes, fotos de alguns jogadores revelados no clube recentemente, como Alan Kardec, Alex Teixeira, Luan, Philippe Coutinho e Souza.

“Esse espaço que estamos inaugurando irá aumentar o atendimento das equipes de base do Vasco em diversos setores. No Caprres/Base ocorrerá uma integração entre as áreas, pois cada uma delas terá o seu espaço, podendo assim fazer reuniões e atendimentos. Os jogadores serão atendidos em várias questões ao mesmo tempo e os profissionais poderão discutir a situação de cada atleta de forma individual”, afirmou o vice-presidente médico Egas Manoel.