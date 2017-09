Vasco ganha na estreia de Zé Ricardo e impede Grêmio de encostar no Corinthians

O Vasco venceu o Grêmio por 1 a 0, neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio, na estreia do técnico Zé Ricardo, em duelo com portões fechados válido pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória levou o time carioca à sexta colocação com 31 pontos, dentro do grupo que se classifica à próxima edição da Copa Libertadores.

A derrota frustrou os planos do Grêmio de encostar no líder Corinthians. O time do técnico Renato Gaúcho continua a sete pontos da equipe paulista (50 a 43) e pode ver essa distância aumentar neste domingo. O Corinthians visita o Santos, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos.

O Grêmio agora volta as atenções para o duelo contra o Botafogo nesta quarta-feira, no Rio, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Pelo Brasileirão, o time tricolor jogará no próximo dia 17, um domingo, contra a Chapecoense, em Porto Alegre. No mesmo dia, o Vasco visita o Corinthians.