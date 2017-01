Vasco faz treino final para Florida Cup e reforço Muriqui admite limitação física

O Vasco encerrou na noite deste sábado (no horário de Brasília) a sua preparação para a Florida Cup, torneio amistoso de pré-temporada no qual fará a sua estreia neste domingo, às 17 horas (de Brasília), contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Escalado entre os titulares nos treinos de preparação para a competição, o recém-contratado atacante Muriqui fará a sua reestreia pelo Vasco, clube que defendeu entre 2004 e 2005. E, após a atividade deste sábado, o jogador admitiu que ainda não está nas condições físicas ideais para disputar uma partida inteira de 90 minutos.

LEIA TAMBÉM: Após Flamengo, Inter também desiste de participar da Florida Cup

Entretanto, é quase certo que o técnico Cristóvão Borges não utilizará o atleta por todo este tempo, pois não há limite de substituições e o treinador deverá aproveitar para testar o maior número de atletas possíveis de seu elenco no confronto.

“Fiz os dois jogos-treino (desta pré-temporada) e joguei 45 minutos, assim como todos os titulares, e não sei o quanto vou aguentar. É difícil fazer uma previsão. Estou fazendo uma boa pré-temporada, treinando há duas semanas, e ainda não estou na minha condição física ideal, mas acho que posso aguentar 60 minutos”, afirmou Muriqui, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Vasco.

“Fica a critério do Cristóvão. Eu vou procurar fazer bem feito o que ele definir, com uma boa intensidade para me condicionar para o jogo com o Fluminense (na estreia do Campeonato Carioca, no próximo dia 29, no Engenhão)”, completou o jogador, cujo último clube que defendeu foi o FC Tokyo, do Japão.

LEIA TAMBÉM: De olho na Copa do Brasil, reservas do Atlético-MG empatam com Santa Cruz

Na partida que será realizada no Central Broward Stadium, Cristóvão deve mandar o Vasco a campo neste domingo com Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Alan; Evander, Julio dos Santos, Escudero, Nenê e Muriqui; Thalles.

Quem vencer o duelo entre Vasco e Barcelona de Guayaquil irá enfrentar o Corinthians, na próxima quarta-feira, nas semifinais da Florida Cup. A equipe paulista estreará direto na próxima fase da competição.