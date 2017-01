Vasco faz primeiro treino nos EUA e Nenê elogia reforços

A pré-temporada do Vasco nos Estados Unidos começou nesta sexta-feira, quando o elenco fez seu primeiro treino em Boca Raton, na Flórida. No campo da Florida Atlantic University, o técnico Cristóvão Borges pela primeira vez esboçou o time que ele pretende levar a campo na Florida Cup.

Escalou a equipe com: Martín Silva; Madson, Luan, Rodrigo e Alan; Evander, Julio dos Santos, Escudero e Nenê; Muriqui e Thalles. A base é a mesma que terminou a temporada 2016, com duas novidades: o meia Escudero e o atacante Muriqui, ambos recém-contratados.

LEIA TAMBÉM: Com Carille no comando, Corinthians quer fazer reforço em casa

Os dois foram elogiados pelo meia Nenê, líder do time, que concedeu entrevista coletiva nesta sexta. “São dois jogadores importantes que vão nos ajudar bastante. Já conhecia o Muriqui, um cara bacana, jogador inteligente e rápido. O Escudero tem muita força e qualidade e pode ser um diferencial também para a equipe”, comentou.

O jogador também falou sobre o torneio preparatório e a expectativa para a temporada. “A Florida Cup vai nos dar um entrosamento para começarmos o Carioca bem. O grupo está bem confiante nessa temporada. Precisamos dar tudo da gente desde o início. Esse torneio é bom para mostrarmos a nossa força.”

O Vasco fará sua estreia no domingo, às 14h locais (17h de Brasília) contra o Barcelona de Guayaquil, do Equador. A partida, inicialmente prevista para Fort Lauderdale, foi transferida para a cidade do lado, Lauderhill.

LEIA TAMBÉM: Ausência de Victor motiva goleiros reservas do Atlético a mostrar serviço nos EUA