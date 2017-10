Vasco encerra preparação para jogo no Sul e Gilberto destaca tempo para treinar

Sem poder contar com o centroavante Luis Fabiano, suspenso, a única novidade na escalação deve ser a entrada de Thalles. Com isso, o provável time que entrará em campo terá: Martin Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Yago Pikachu, Mateus Vital e Nenê; Thalles.

Sem atuar durante a semana, o técnico Milton Mendes teve tempo para descansar os jogadores e definiu neste sábado o Vasco que enfrentará o Coritiba, neste domingo, às 19 horas, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o site de estatísticas Footstats, Gilberto é o jogador que mais desarmes realizou no Brasileirão: 39 no total. O jogador acredita que o período que esteve no futebol italiano (entre 2015 e 2017 atuou pela Fiorentina, Verona e Latina) o ajudou a melhorar na marcação.

“Como disse na minha chegada, aprimorei bastante a parte defensiva quando fui atuar na Europa. A passagem por lá me ajudou a me tornar um jogador mais completo. Graças a Deus, aqui no Vasco, estou conseguindo demonstrar essa evolução em números. Vou trabalhar forte para me destacar na parte ofensiva, que sempre foi o meu forte. Quero dar mais assistências e, se possível, marcar gols”, afirmou.

O Vasco ocupa atualmente a sexta colocação no Brasileirão com 15 pontos, a dois de uma vaga no G4, que possibilita um lugar na fase de grupos da Copa Libertadores da próxima temporada. Em Curitiba, o time carioca buscará somar os primeiros pontos fora de casa na competição.