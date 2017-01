Vasco é surpreendido pelo Botafogo-PB na estreia da Copa São Paulo

O Vasco da Gama foi o primeiro clube de maior expressão a tropeçar na 48.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No início da noite desta terça-feira, pela primeira rodada, o time carioca perdeu para o Botafogo-PB por 1 a 0, em São Carlos.

Sem apresentar um bom futebol, tanto que o adversário criou os principais lances ofensivos do jogo, o Vasco acabou sendo superado na cidade do interior paulista e agora está na terceira colocação do Grupo 9, entrando em campo pressionado contra o lanterna Rio Branco-ES, nesta quinta-feira, às 18h45, pela segunda rodada da chave. Já São Carlos e o time paraibano fazem o duelo dos líderes na segunda rodada, às 16h45 do mesmo dia.

No estádio Bento de Abreu, o Marília ganhou do Alagoinhas-BA por apenas 1 a 0 e o único gol da partida saiu, de forma curiosa, dos pés do goleiro João Vitor aos 43 minutos do segundo tempo, pegando rebote de pênalti cobrado por ele mesmo. O time da casa é o líder do Grupo 5, com os primeiros três pontos, enquanto os baianos estão na lanterna.

Outros quatro jogos aconteceram no início da noite desta terça-feira. O Rio Preto perdeu para o Sergipe-SE de virada e em casa, por 2 a 1, enquanto o Novorizontino fez 2 a 0 no São Raimundo-RR. O Capivariano, vice-campeão paulista, ganhou do também interiorano União Barbarense por 2 a 1. O Rio Branco, de Americana, fez 1 a 0 sobre o Fortaleza-CE.

Confira os resultados do início da noite desta terça-feira:

Vasco 0 x 1 Botafogo-PB

Rio Preto 1 x 2 Sergipe

Novorizontino 2 x 0 São Raimundo-RR

Marília 1 x 0 Alagoinhas-BA

Capivariano 2 x 1 União Barbarense

Fortaleza 0 x 1 Rio Branco