Vasco e Palmeiras fazem partida fraca e empatam por 1 a 1 pelo Brasileirão

A intenção do Palmeiras de se recuperar após dar adeus à Copa Libertadores ficou frustrada por uma atuação fraca e um gol sofrido no fim. Em Volta Redonda (RJ), no estádio Raulino de Oliveira, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time fez um jogo fraco tecnicamente contra o Vasco, empatou em 1 a 1 neste domingo e esfriou a arrancada desejada para reagir e confirmar vaga na competição continental do próximo ano.

A partida de muitos erros dos times marcou o encontro de um Palmeiras desfalcado e abalado pela queda na Copa Libertadores contra um Vasco que passou os três últimos jogos sem marcar gols. O pouco de emoção e intensidade ficou somente para o fim, após as equipes terem superado as próprias limitações e marcado gols.

O primeiro jogo do Palmeiras depois da eliminação na Libertadores, na última quarta-feira, trouxe a equipe com cinco mudanças, a maioria forçada por lesões. Isso, no entanto, não significou corrigir falhas e ter um time mais efetivo e organizado, defeitos evidentes em jogos anteriores.