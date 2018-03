Vasco e Botafogo se reencontram em busca de vaga na final da Taça Rio

Logo depois de se enfrentarem pela última rodada da primeira fase da Taça Rio, Vasco e Botafogo já voltam a se encontrar nesta quarta-feira, às 21h45, no Engenhão. O duelo será pelas semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca em jogo único e que vai definir uma vaga na decisão.

O Vasco se classificou como líder do Grupo B, enquanto o Botafogo foi o segundo colocado do C, o que garante a vantagem do empate à equipe cruzmaltina. Também classificados, Flamengo e Fluminense fazem, na quinta-feira, a outra semifinal.

No último domingo, no mesmo palco, os rivais se enfrentaram e a partida terminou com vitória vascaína por 3 a 2. O jogo ficou ainda marcado por entradas duras, como o lance em que João Paulo sofreu fratura em dois ossos da perna após disputa com Rildo, que também saiu machucado, com luxação no ombro.

Além de Rildo, o técnico Zé Ricardo não poderá contar com o goleiro Martín Silva, que foi convocado para a seleção uruguaia, e deve escalar Gabriel Félix. No ataque, Riascos segue no time, fazendo dupla com Andrés Rios, enquanto Evander e Paulinho serão os responsáveis pela armação. O meia Wagner deve permanecer no banco de reservas, assim como no último confronto.

Zé Ricardo não escondeu o otimismo com a evolução do time. “A classificação nos deu confiança. Vamos tentar acertar apenas alguns detalhes. Estou satisfeito pelo grupo, que tem muito caráter e pode ir longe. Nós podemos esperar mais um grande jogo, porque o Botafogo está em nítida evolução”, elogiou.

No Botafogo, o técnico Alberto Valentim fez mistério e optou por não confirmar quem será o substituto de João Paulo. Mas Marcus Vinícius é o mais cotado. Outra dúvida é o atacante Kieza, que passará por exames momentos antes da partida para saber se reúne condições de jogo. Rodrigo Pimpão está na expectativa de entrar.

Apesar da derrota no domingo, Valentim mostrou confiança em seu time. “Fizemos um bom jogo e foi uma pena sermos prejudicados pela arbitragem. Mas dentro de campo, tudo pode acontecer e vamos buscar a vitória e a vaga na final” prometeu, lamentando a ausência de João Paulo. “Perdemos um líder, mas o campeonato continua e precisamos dar uma resposta para o próprio João e para o nosso torcedor”, concluiu.