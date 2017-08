Vasco desafia a Ponte Preta buscando tranquilidade após sequência negativa

Tranquilidade é a palavra de “ordem” no Vasco para o duelo deste domingo contra a Ponte Preta, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro – a última do primeiro turno.

A equipe carioca vivia um bom momento até a última segunda-feira. Desde então, em dois jogos disputados com seu mando no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), devido à punição imposta a São Januário, tudo mudou. Perdeu para Atlético Paranaense e Cruzeiro e viu a sua briga pelo G6 virar uma aproximação perigosa à zona de rebaixamento.

“Estamos passando tranquilidade para os nossos jogadores porque as coisas são difíceis mesmo”, reconheceu o técnico Milton Mendes, que segue sem contar com o lateral-esquerdo Ramon, recuperando-se de um estiramento na coxa esquerda. “É momento de parar, pensar, todos, e ver o que podemos fazer de melhor. Não só eu, mas os atletas”.