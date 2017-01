Vasco chega à Flórida e vê local da estreia ser alterado

O Vasco já está na Flórida, nos Estados Unidos, onde irá realizar a sua pré-temporada. O elenco saiu do Rio às 23 horas de quarta-feira e chegou a Boca Raton por volta das 12h30 desta quinta pelo horário local (15h30 de Brasília). Um pequeno grupo de torcedores recepcionou os atletas no hotel.

“É muito bom sentir como o Vasco é grande. Em todo lugar que o time vai sempre tem torcedores. A paixão é muito grande e a motivação aumenta ainda mais”, comentou o meia Nenê.

LEIA TAMBÉM: Coritiba empata em casa; Chapecoense cai na Colômbia nas quartas da Sul-Americana

O Vasco vai ficar hospedado em Boca Raton e fará sua estreia em Lauderhill, a meia hora de carro dali. O jogo contra o Barcelona de Guayaquil, entretanto, estava marcado para acontecer no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, tendo sido transferido para o Central Broward Regional Park. Ainda que estejam em cidades diferentes, os estádio são separados por 10km, apenas.

A medida teria sido tomada por causa do atentado terrorista contra o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, na sexta-feira passada. O estádio onde o jogo agora acontecerá, entretanto, fica mais perto do aeroporto do que o estádio para onde o duelo estava marcado. O jogo foi mantido para as 14h (17h de Brasília) de domingo.