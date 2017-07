Vasco busca empate com Coritiba nos acréscimos e soma primeiro ponto fora de casa

Com um gol do meia Wagner nos acréscimos do segundo tempo, o Vasco conseguiu empatar por 2 a 2 com o Coritiba neste domingo, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi um balde de água fria no time anfitrião, que havia conseguido ficar à frente do marcador poucos minutos antes.

O Coritiba quase conseguiu se beneficiar do efeito suspensivo concedido ao atacante Kleber pelo STJD, na última quinta-feira. O centroavante entrou em campo e marcou os dois gols da equipe alviverde. Ele havia recebido uma punição de 15 partidas – nove pela cusparada e seis pelo soco em Edson, do Bahia. No entanto, conseguiu a liberação provisória para atuar até o julgamento no Pleno do Tribunal. Já o Vasco sofreu, mas conseguiu somar o primeiro ponto fora de casa na competição com gols de Thalles e Wagner.

O resultado deixou o time carioca na sexta colocação da tabela de classificação, com 16 pontos. O Coritiba está em oitavo, com a mesma pontuação. O Vasco volta a campo no próximo sábado, quando terá o clássico contra o Flamengo, às 18 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela 12.ª rodada. O Coritiba jogará apenas na outra segunda-feira, dia 10, contra o Sport, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.