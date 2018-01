Vasco bate Água Santa nos pênaltis e pega Palmeiras nas oitavas da Copa São Paulo

Debaixo de muita chuva e sob muito vento, o Vasco precisou dos pênaltis para garantir a classificação às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste domingo, diante do Água Santa, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Vasco ganhou do Água Santa, por 3 a 1, nos pênaltis. Nas oitavas de final, o time carioca vai enfrentar o Palmeiras, que mais cedo goleou o Taubaté, por 7 a 0, no Vale do Paraíba. O jogo deve acontecer na próxima terça-feira, mas o horário ainda será definido pela Federação Paulista de Futebol.

LEIA TAMBÉM: Em queda, Real tem duelo com Barça pelo Espanhol confirmado para 23 de dezembro

O primeiro tempo teve o Vasco partindo com tudo para cima do time da casa e criando duas boas chances antes de o placar ser aberto. Robinho acertou a trave em chute cruzado e Júlio César fez grande defesa em finalização de Hugo Borges. O time paulista respondeu em falta cobrada por Lucas Gadelha de longa distância.