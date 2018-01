Vasco anuncia nova fornecedora de material esportivo para esta temporada

O Vasco anunciou nesta segunda-feira sua nova fornecedora de material esportivo para esta temporada. Sem divulgar maiores detalhes do acordo, o clube carioca informou que assinou contrato com a Diadora, empresa italiana que substituirá a Umbro após pouco mais de três anos de parceria.

Vasco e Diadora já vinham negociando há algumas semanas, afinal, o contrato do clube com a Umbro terminou no fim do ano passado. A diretoria alvinegra inclusive chegou a discutir uma prorrogação no vínculo com a antiga parceira, mas entendeu que a empresa italiana era a melhor opção.

A decisão, porém, promete gerar turbulência nas próximas semanas, graças ao imbróglio jurídico vivido pelo clube após a indefinição sobre a disputa entre as chapas de Eurico Miranda e Júlio Brant na última eleição.