Varzeano tem setes classificados à segunda fase

A penúltima rodada do Campeonato Barbarense de Futebol Amador definiu mais cinco classificados para a segunda fase da competição. Com isso, já são conhecidos sete dos oito times que jogarão a próxima fase. Além de Esmeralda e União São Fernando, que já estavam classificados, E.C. Romano, Real Vista Alegre, Tubarão, Lado Leste e Holanda também carimbaram o passaporte.

No grupo A, a última rodada, marcada para o próximo sábado, servirá para mero cumprimento de tabela, já que os quatro primeiros colocados – Esmeralda (13 pontos), União São Fernando (13), E.C. Romano (9) e Real Vista Alegre (9) – não podem mais ser ultrapassados pelo quinto colocado 1º de Maio, que soma 4 pontos.

O regulamento prevê que os quatro melhores de cada chave passem para a segunda fase. No grupo B, o tropeço do União Aparecida, que empatou com o lanterna Brasília, no último sábado, por 2 a 2, serviu para classificar matematicamente Tubarão (11 pontos), Lado Leste (11) e Holanda (10). A última vaga ficará entre Mollon (8) e União Aparecida (5).