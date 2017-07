Varzeanão tem goleadas e classificações

A quinta rodada do Campeonato de Futebol Amador da 1ª divisão de Santa Bárbara d’Oeste, o Varzeanão, realizada na tarde do último sábado, teve como principal destaque a goleada no Tubarão por 5 a 0 sobre o E.C. Hugo, que manteve a equipe na liderança do grupo B da competição, com 11 pontos ganhos, junto com o Lado Leste, que bateu o Mollon F.C. por 2 a 0. Os resultados deixaram Tubarão e Lado Leste muito próximos da classificação à próxima fase.

Já no grupo A, o time do União São Fernando também goleou o 1º de Maio por 4 a 0, chegando aos 13 pontos, na liderança ao lado do Esmeralda, que bateu o Real Vista Alegre por 2 a 1 e também se manteve na ponta. Esmeralda e União São Fernando estão garantidos antecipadamente na próxima etapa.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Nas outras partidas da rodada, o Villareal venceu o Vila Rica por 2 a 0, mesmo placar pelo qual o Holanda superou o Brasília. Nas duas partidas restantes, dois empates, ambos por 2 a 2, fecharam a rodada nas partidas entre E.C. Romano e Unidos da Linópolis e União Aparecida e Guarani.