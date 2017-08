Varzeanão define encontros das semifinais

O Campeonato Barbarense de Futebol Amador já tem as semifinais definidas. Pela última rodada da segunda fase, disputada no último sábado, Real Vista Alegre e União São Fernando se classificaram no Grupo A, enquanto Esmeralda e Tubarão ficaram com as duas vagas do Grupo B.

O Esmeralda, aliás, venceu seu jogo contra o Unidos da Linópolis por W.O., depois de o adversário ser eliminado do torneio por ter entrado em campo na rodada anterior, diante do Tubarão, com apenas nove atletas e no decorrer da partida ter tido mais três jogadores alegando contusão, impossibilitando a continuação do jogo.

LEIA TAMBÉM: Varzeanão chega à 5ª rodada em Santa Bárbara

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A equipe infringiu o artigo 26 do regulamento da competição, que obriga a presença de ao menos sete atletas em campo, sob pena de exclusão do campeonato. O caso ainda será julgado pela JDD (Junta Disciplinar Desportiva) da Seme (Secretaria Municipal de Esportes), com possibilidade até de

rebaixamento do Unidos, time que já foi oito vezes campeão municipal.