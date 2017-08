Varzeanão começa 2ª fase com quatro partidas

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A segunda fase do Campeonato Barbarense de Futebol Amador começa neste sábado com quatro jogos nos campos do Mirzinho Daniel, Laudissi, Cidade Nova e Jardim Santa Rita de Cássia. Os oito times classificados formam agora duas chaves com quatro equipes, que se enfrentarão entre si até a definição dos semifinalistas. O grupo C tem União São Fernando, Holanda, Real Vista Alegre e Mollon F.C., enquanto o Grupo D conta com Tubarão, Esmeralda, Lado Leste e Unidos da Linópolis.

Somente dois clubes ainda estão invictos no Varzeanão: União São Fernando e Tubarão, que lideraram seus grupos na primeira fase com cinco vitórias e dois empates em sete rodadas. A primeira fase da competição teve 177 gols marcados, média de 3,1 por partida. O Tubarão tem disparado o melhor ataque, com 18 gols, seguido por Mollon e União São Fernando, com 15.

LEIA TAMBÉM: México e Rússia fazem duelo decisivo por vaga na semi da Copa das Confederações

Entre os times da segunda fase, o Unidos da Linópolis é quem possui a defesa mais vazada, com 14 gols sofridos.