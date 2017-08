Vanderlei diz que time não pode priorizar torneios

O goleiro Vanderlei, do Santos, afirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, após o treinamento que serviu para definir a equipe que enfrentará o Cruzeiro, no domingo, às 19 horas, no Mineirão, que o clube não pode priorizar competições na continuidade desta temporada – o time é o atual terceiro colocado no Brasileirão, com 37 pontos, 13 atrás do líder Corinthians, além de estar classificado para as quartas de final da Copa Libertadores, fase em que vai enfrentar o Barcelona, do Equador.

“É complicado priorizar uma competição. A gente não pode abrir mão de um campeonato tão importante como o Brasileiro. Já vimos várias situações de times arrancarem no segundo turno e conseguirem o título. Temos de procurar o maior número de pontos e fazer a nossa parte. Futebol é assim. Temos de pensar primeiro no Campeonato Brasileiro e, quando tivermos oportunidade na Libertadores, fazer o melhor. Time grande como é o Santos não pode priorizar campeonatos”, destacou o goleiro.

Foto: Ivan Storti / Santos FC / Divulgação

O time santista vem se destacando pela solidez defensiva no Brasileirão, no qual tomou apenas 13 gols em 21 jogos. E Vanderlei, em grande momento, foi fundamental para que isso ocorresse. O ataque alvinegro, porém, vem deixando a desejar, pois o time marcou apenas um gol nas últimas quatro partidas, e o mesmo ocorreu na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR pela Copa Libertadores. Nos outros três duelos a equipe santista ficou no 0 a 0 com Avaí, Fluminense e Coritiba.