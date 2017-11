Vanderlei detona atuação do Santos em derrota

O goleiro Vanderlei demonstrou toda a sua insatisfação com a atuação do Santos na derrota para a Chapecoense nesta segunda-feira, por 2 a 0, na Arena Condá, em Chapecó, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Irritado com a postura do time, que foi facilmente dominado pela Chapecoense, Vanderlei afirmou que a equipe “não fez nada”. “É inexplicável, fizemos uma péssima partida. Não fizemos nada em campo e a Chapecoense tomou conta.”

Quarto colocado e agora matematicamente fora da briga pelo título brasileiro, o Santos precisa reagir para terminar o ano de “maneira decente”, segundo acrescentou o goleiro.