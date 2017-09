Van Persie vai desfalcar a seleção da Holanda após sofrer lesão no joelho

A Associação Holandesa de Futebol anunciou que Van Persie, convocado após ficar quase dois anos ausente da seleção, lesionou o joelho direito durante a partida no Stade de France e não estará disponível para o duelo do próximo domingo contra a Bulgária em Amsterdã.

O retorno de Robin van Persie à seleção da Holanda durou apenas meia hora. O maior artilheiro da história da equipe entrou em campo aos 19 minutos do segundo tempo da derrota por 4 a 0 para a França, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, mas nesta sexta-feira acabou sendo cortado do grupo de convocados por causa de uma lesão.

A goleada complicou a seleção da Holanda na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2018. A equipe esta apenas na quarta posição no Grupo A das Eliminatórias Europeias, com dez pontos, atrás de França, com 16, Suécia, com 13, e Bulgária, com 12.