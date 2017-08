Valverde projeta virada do Barcelona diante do Real Madrid: ‘Nada é impossível’

Valverde também reconheceu que o Barcelona se descuidou do setor defensivo devido ao ímpeto de se lançar ao ataque na parte final da partida disputada no domingo passado, atitude que gerou desequilíbrio na equipe. O técnico adiantou a estratégia que será adotada para superar o Real, mantendo a equipe compactada.

O treinador Ernesto Valverde, do Barcelona, admitiu em entrevista coletiva nesta terça-feira que será uma missão muito difícil reverter a vantagem construída pelo Real Madrid na primeira partida válida pela final da Supercopa da Espanha – 3 a 1 dentro do Camp Nou -, mas demonstrou confiança na qualidade de seus comandados para buscar o título do torneio neste início de temporada europeia. O confronto de volta da decisão será nesta quarta, às 18 horas (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

“Temos que criar situações de gol para poder marcar, a desvantagem é importante. Devemos avançar, mas também controlar os contra-ataques, pois eles são especialistas nisso. Se a partida está quebrada, eles aproveitam espaços. Tentamos estar juntos tanto atrás quanto na frente. Atacar e defender com toda a equipe junta”, analisou Ernesto Valverde.

O Barcelona é o maior vencedor da Supercopa da Espanha – torneio que reúne os vencedores do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei -, com 12 conquistas em 21 finais disputadas. O Real Madrid vem logo atrás com nove títulos e outros cinco vice-campeonatos. O La Coruña aparece como terceiro maior ganhador, com três troféus.

LEIA TAMBÉM: Juventus supera Roma nos pênaltis após empate por 1 a 1 em amistoso em Nova York