Valverde elogia Coutinho e celebra contratação do Barça: ‘Estamos muito animados’

Philippe Coutinho só poderá estrear pelo Barcelona em cerca de 20 dias, mas no clube catalão a ansiedade já é grande para ver o brasileiro em campo. O técnico Ernesto Valverde falou nesta quarta-feira sobre a expectativa e listou as principais qualidades do ex-jogador do Liverpool.

“É uma grande contratação porque pode se adaptar muito bem ao estilo de jogo da equipe, que pode jogar por dentro e por fora, que tem facilidade para desenvolver tanto em situações de gol como para dar assistências. E estamos muito animados com ele”, declarou.

Coutinho chega para ser titular do Barcelona e deverá atuar ao lado de Messi e Luis Suárez no setor ofensivo do time, que conta ainda com nomes como Rakitic, Iniesta, Dembélé, entre outros.