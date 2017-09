Valverde coloca Barcelona e Juventus em igualdade na disputa da Liga dos Campeões

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, apontou nesta segunda-feira algumas semelhantes entre o clube e a Juventus, da Itália, adversária dos catalães na estreia do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa, que ocorrerá nesta quarta-feira, às 15h45 (de Brasília), no estádio Camp Nou, em Barcelona.

Segundo Ernesto Valverde, ambos os elencos perderam jogadores importantes na última janela de transferências. No caso do Barcelona, a maior baixa foi a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain. O brasileiro foi negociado por 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões), na transação mais cara do futebol mundial.

LEIA TAMBÉM: CT do São Paulo amanhece pichado por torcedores: 'A paciência acaba'

Já a Juventus perdeu o zagueiro Bonucci, que estava no clube havia sete anos, para o Milan, além do lateral-direito Daniel Alves, que trocou o time alvinegro para ser companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain. Mas o clube italiano conseguiu manter o grande nome do time, o atacante argentino Paulo Dybala, para a disputa da temporada 2017/2018.