Valentim deixa futuro em aberto e não descarta dar adeus ao Palmeiras

A dois jogos do fim da temporada, o suspense permanece no Palmeiras sobre a permanência de Alberto Valentim. Nesta segunda-feira, após a derrota por 2 a 1 para o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro, em Florianópolis, o treinador disse não ter confirmação sobre qual será o seu trabalho na próxima temporada e, entre as possibilidades, citou a chance de deixar o clube.

“Não sei o que vai acontecer no futuro, se vou ser auxiliar, treinador do Palmeiras ou em outro lugar. Mas só tenho que agradecer aos jogadores, que fazem o melhor possível dentro da nossa proposta de jogo”, disse o técnico durante a entrevista coletiva ao fim da partida no estádio da Ressacada. Valentim se tornou o comandante depois da saída de Cuca, em outubro.

O antigo auxiliar trabalhou no clube nesta função entre 2014 e 2016, para depois sair no começo desta temporada porque queria atuar como treinador e recebeu o convite do Red Bull Brasil para dirigir o time no Campeonato Paulista. Valentim voltou ao Palmeiras em junho, após contato de Cuca e do diretor de futebol do clube, Alexandre Mattos.