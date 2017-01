Valencia vence, se afasta da zona de rebaixamento e atrapalha Villarreal

Em uma partida entre equipes brigando em situações opostas na tabela, o Valencia bateu o Villarreal por 2 a 0, neste sábado, no Estádio de la Cerámica, pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória fez com que o time se afastasse da zona de rebaixamento, enquanto o rival deixou de se aproximar do G4, que vale vaga na Liga dos Campeões da Europa.

Com o resultado, o Valencia foi a 19 pontos, na 15.ª posição, e abriu sete em relação ao Sporting Gijon, que tem um jogo a menos e abre a zona de rebaixamento em 18.º. Já o Villarreal estacionou na sexta posição com 31 pontos, três a menos que o Atlético de Madrid, o quarto colocado.

Na partida, Carlos Soler abriu o placar para os visitantes aos 35 minutos do primeiro tempo, com assistência de Nani. O segundo gol do Valencia saiu ainda antes do intervalo, com Santi Mina. O brasileiro Alexandre Pato esteve em campo durante os 90 minutos, mas não conseguiu ajudar o Villarreal a evitar a derrota.

Agora as duas equipes têm uma semana para treinar antes de voltar a campo pelo Campeonato Espanhol. No próximo sábado, o Villarreal recebe o Granada. No mesmo dia, o Valencia encara o Las Palmas, fora de casa.

ALAVÉS E LEGANES EMPATAM – Ainda neste sábado, o Alavés recebeu o Leganes, ficou em vantagem por duas oportunidades, mas cedeu o empate por 2 a 2. Na primeira etapa, Laguardia abriu o placar para os donos da casa e Guerrero empatou. Após o intervalo, Edgar Méndez recolocou o Alavés na frente, mas Pablo Ínsua garantiu a igualdade no marcador.

