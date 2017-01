Valencia vence Espanyol em casa e respira na luta contra o rebaixamento

O Valencia venceu pela quarta vez neste Campeonato Espanhol e se distanciou da zona de rebaixamento ao passar pelo Espanyol. Em casa, a equipe abriu 2 a 0 de vantagem, levou um susto no fim, mas conseguiu segurar o importante triunfo por 2 a 1 que lhe dá um respiro na luta contra a degola.

Mesmo com o resultado, o Valencia segue na 17.ª colocação, mas agora com 16 pontos, a quatro do Sporting Gijón, que abre a zona do rebaixamento. No próximo sábado, a equipe terá a dura missão de encarar o Villarreal fora de casa. Já o Espanyol parou nos 23 pontos, na 11.ª colocação, e encara o Granada no sábado.

Desesperado pela vitória, o Valencia se lançou ao ataque no início da partida deste domingo e chegou ao primeiro gol aos 16 minutos. Parejo encontrou na esquerda Nani, que rolou no meio para o lateral Montoya. Ele chegou como surpresa no centro da área e finalizou com liberdade para a rede.

O gol diminuiu o ritmo do Valencia, que passou a se preocupar mais com a defesa. Sem levar grandes sustos, aproveitou um lance de bola parada para ampliar na etapa final. Aos 28, Parejo cobrou falta com efeito pelo lado esquerdo e Diego López voou para espalmar. Mas no rebote, Santi Mina concluiu para a rede.

Contundente, o time da casa dominava a partida, mas levou um susto antes do apito final. Aos 39 minutos, Gerard Moreno aproveitou cruzamento de Reyes e cabeceou. Diego Alves voou para fazer grande defesa. A bola ainda tocou na trave e ficou limpa para David López marcar. Os últimos minutos foram de aflição para a torcida, mas o Valencia soube se recompor e segurou o resultado.

