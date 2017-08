Valencia é regularizado no Botafogo e pode estrear contra o Palmeiras

O técnico Jair Ventura pode ter o importante reforço do meia chileno Leonardo Valencia para o duelo desta quarta-feira, no Engenhão, entre Botafogo e Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado no mês anterior, o meia chileno está treinando desde 13 de julho no Botafogo, mas não podia estrear porque seu contrato não estava regularizado. Mas, nesta terça-feira, seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ele foi liberado para jogar. Resta saber se o técnico Jair Ventura vai escalá-lo na partida.

Outro jogador que espera ganhar uma sequência contra o Palmeiras é o lateral-direito Luis Ricardo, após se recuperar de uma fratura no tornozelo que o afastou dos gramados por quase dez meses.