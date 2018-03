Valdívia sofre estiramento e deve perder 1ª semifinal

O São Paulo anunciou nesta quarta que o meia-atacante Valdívia sofreu um pequeno estiramento na região posterior da coxa esquerda na vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, na noite da última terça-feira, no Morumbi. O clube não estipulou uma data para retorno, mas lesões do tipo podem deixar o atleta “de molho” por cerca de 15 dias.

Por ser uma lesão leve, a tendência é que Valdívia esteja à disposição para jogar bem antes desse tempo. Ainda assim, deve perder pelo menos a primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista. O São Paulo conhecerá o adversário após os duelos de volta de Corinthians e Bragantino; Palmeiras e Novorizontino; e Santos e Botafogo. Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net / Divulgação

De acordo com o clube tricolor, Valdívia já está sob os cuidados dos fisioterapeutas no Reffis do CT da Barra Funda e trabalhará em período integral. Ele sofreu a lesão ainda no primeiro tempo da partida contra o clube do ABC e teve de ser substituído após o intervalo – deu lugar ao jovem Lucas Fernandes.

Sua saída causou protestos entre os torcedores presentes no estádio. O jogo ainda estava 0 a 0 e, sem saber das dores do atleta, a torcida chiou quando a substituição foi anunciada pelo sistema de som do estádio do Morumbi. O técnico Diego Aguirre chegou a ser chamado de burro.

Contratado no início deste ano, Valdívia acumula 11 partidas pelo São Paulo, sendo titular em sete. Até aqui, o meia-atacante balançou as redes duas vezes e deu duas assistências.