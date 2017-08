Vaiado, Diego lamenta momento no Flamengo: ‘Muito difícil passar por isso’

A torcida do Flamengo não perdoou mais uma decepção neste Brasileirão. Na derrota por 2 a 0 para o Vitória neste domingo, em pleno Estádio Luso-Brasileiro, sobrou até para aquele que até então era considerado praticamente “intocável” no elenco. Após outra fraca atuação, o meia Diego foi vaiado por uma parte da torcida.

“É muito difícil o jogador passar por isso, um golpe duro. Não existe idade e experiência, é sempre difícil. Mas a decepção deles é a minha também. Quem mais sente sou eu mesmo, por não corresponder às expectativas. Temos feito o possível e agora é acreditar que isso vai mudar rapidamente”, declarou em entrevista ao SporTV.

Diante das vaias, parte da torcida reagiu e passou a gritar o nome do meia, mas nem isso amenizou o sentimento de Diego. “A verdade é que não tenho do que reclamar, a torcida do Flamengo em geral sempre esteve ao meu lado. Agora é acreditar que isso vai mudar rapidamente.”