UVA e Inter estreiam com uma semana de atraso

O Campeonato Municipal de Futebol Amador de Nova Odessa começou no último fim de semana, mas dois times só estreiam neste sábado (9), em virtude do falecimento do massagista do UVA (União Vila Azenha) horas antes do jogo contra o Inter Marajoara.

Ambos entram em campo às 14 horas. O UVA encara o Vila Nova no estádio Municipal Natal Gazzetta, o campo do Progresso, tentando impedir um bom começo do adversário, que estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Marajoara sábado passado.

LEIA TAMBÉM: Vereadora pede verba para reformar CR em hospital

Foto: Carlos Milani / Prefeitura de Nova Odessa

Já o Inter Marajoara inicia a sua caminhada na competição diante do Triunfo, que também venceu na primeira rodada, por 5 a 3, para cima do São José. O duelo será disputado no campo do bairro Vila Azenha.