Uruguai e Argentina oficializarão dia 30 candidatura conjunta para Copa de 2030

O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, revelou em entrevista durante uma cerimônia em Montevidéu, nesta segunda-feira, que o país oficializará a candidatura conjunta com a Argentina para sediar a Copa do Mundo de 2030, ano que marcará o centenário do primeiro Mundial de futebol, disputado no próprio Uruguai e vencido pelos anfitriões em uma final contra os argentinos.

Segundo o mandatário uruguaio, o anúncio será feito em um encontro com o colega argentino, Maurício Macri, marcado para o próximo dia 30 na estância presidencial de Anchorena, a cerca de 200 quilômetros da capital do país.

“No próximo dia 30 de agosto, o presidente Macri visitará o Uruguai. É a oportunidade de realizar, por parte dos dois governos, dos dois países, a candidatura oficial para o campeonato mundial de 2030”, adiantou o mandatário uruguaio.