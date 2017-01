Rio Branco traz novidade nos uniformes para a Série A3

Com a camisa preenchida por quatro patrocinadores fechados para o Campeonato Paulista da Série A3, o Rio Branco apresentou na noite desta quarta-feira (25) os novos uniformes para a temporada 2017. A exemplo dos últimos dois anos, os materiais esportivos do clube continuarão sob confecção da Kickball. As camisas têm como novidade a presença de golas no estilo retrô. Os modelos trazem mudanças em relação à última coleção, com o uniforme branco sem nenhuma listra e o preto com listras brancas mais finas, semelhante ao utilizado pelo Tigre na década de 1980. Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

A apresentação das camisas ocorreu na churrascaria Riograndense, em um jantar aberto a parceiros e colaboradores do clube. A venda dos novos uniformes, ainda sem preço definido, deve ser iniciada em 10 de fevereiro, um dia antes do esperado reencontro com o torcedor riobranquense no estádio Décio Vitta, pela quarta rodada, contra o Marília – o duelo da segunda rodada, diante da Portuguesa Santista, será disputado em Bragança Paulista devido a uma pena de perda de mando de campo a ser cumprida.

Até a data deste jogo, a diretoria do Rio Branco já espera contar com a liberação do DV, que ainda está interditado. Restam poucas obras solicitadas pelo Corpo de Bombeiros para que o estádio possa voltar a receber partidas oficiais. Enquanto a situação não se resolve, ao menos os dirigentes do Tigre já preparam atrativos para as partidas em casa na Série A3, como a cobrança de preço único de ingresso em todos os setores por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) e a presença de food trucks na área de acesso às arquibancadas, como a Pastelaria do Chico.

Um dos responsáveis pela organização do evento de ontem, o diretor de futebol, Dado Salau, fez uma nova convocação para que o torcedor do Rio Branco e a população americanense voltem a abraçar o clube como no passado. “Espero que todos os americanenses esqueçam tudo o que aconteceu de ruim no Rio Branco e foquem no positivo que tem sido feito de forma honesta por essa nova diretoria. Estamos dispostos a mudar essa imagem do Rio Branco e já estamos conseguindo isso”, disse.

LIBERADO

O meia Taynã Nogueira, contratado junto ao Grêmio Bagé (RS) no dia 10, foi liberado pelo Rio Branco. O jogador sentiu uma lesão no tornozelo esquerdo e, como precisará se submeter a uma cirurgia, passou a não fazer mais parte dos planos do clube para a Série A3

