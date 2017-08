Unificação entre estádio e clube deve avançar no União

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Enquanto não definem o nome do treinador para a Série A3 de 2018, o presidente Jairo Araújo e o GA (Grupo de Apoio) do União Barbarense têm reunião marcada para a manhã de hoje com o tenente Élio Douglas Marcolino, responsável pelo 16º Grupamento de Bombeiros de Santa Bárbara d’Oeste, para dar um novo passo no projeto de unificação da parte social do clube e do estádio Antonio Guimarães.

Por existirem matrículas diferentes, o Leão da 13 tem enfrentado problemas para obtenção dos alvarás necessários, como o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), tanto que parte da arquibancada do setor visitante, que fica próxima ao salão social, está interditada por problemas existentes na área vizinha. O projeto elaborado pelo União, orçado em aproximadamente R$ 200 mil, foi aprovado com ressalvas pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e, agora, a diretoria unionista espera definir quais ações serão feitas com o comando de Santa Bárbara.

Ontem, a preocupação dos dirigentes foi outra. Eles se reuniram com o advogado do clube, Régis Godoy, para buscar alternativas diante da cobrança da FPF (Federação Paulista de Futebol) para que os clubes apresentem uma CND (Certidão Negativa de Débitos) em 30 dias, sob a possibilidade de sofrerem rebaixamento de divisão ou até exclusão da próxima edição do Paulistão.