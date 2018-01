União vai percorrer 3 mil quilômetros durante a Série A3

O elenco do União Barbarense faz na noite desta terça-feira (16) a primeira de uma série de viagens que terá ao longo do Campeonato Paulista da Série A3. Entre os trajetos de ida e volta, jogadores e comissão técnica percorrerão mais de 3 mil quilômetros na estrada ao longo da competição. A viagem desta terça-feira, para Bebedouro, onde vai se concentrar para o duelo diante da Matonense, nesta quarta-feira (17), às 16 horas será uma das mais longas: 266 quilômetros, só de ida. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O curioso é que a tabela da Série A3 reservou os quatro percursos mais longínquos para o Leão da 13 justamente para as primeiras rodadas. O clube viajará 323 quilômetros para visitar o Rio Preto, na terceira rodada, 234 quilômetros para Bauru, onde enfrentará o Noroeste, na quinta rodada, e ainda outros 320 quilômetros para Olímpia na rodada seguinte. A diretoria unionista ainda não divulgou a logística para as viagens e concentrações, mas é provável que a delegação nem volte para Santa Bárbara d’Oeste em casos de dois jogos consecutivos fora de casa.

Na Série A2 de 2017, o União Barbarense rodou 3.338 quilômetros nas estradas, mas em dez partidas como visitante. Na Série A3, serão 3.032 quilômetros em nove partidas longe do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães. Para a estreia no campeonato, o Leão da 13 adotou a “lei do silêncio”. A diretoria não liberou nenhum jogador ou membro da comissão técnica para conceder entrevistas antes do duelo diante da Matonense e divulgou a programação de treinos da semana no período da noite. O intuito é manter o grupo focado apenas no jogo.