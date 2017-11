União vai avaliar campos em Santa Bárbara para fazer pré-temporada

Sem poder utilizar o estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, que terá seu gramado preservado até janeiro, o União Barbarense buscará na própria cidade outros campos para utilizar durante a pré-temporada, que teve o seu começo confirmado para o dia 21 deste mês – um dia depois da previsão inicial.

Na próxima terça-feira, os integrantes do GA (Grupo de Apoio), Edvaldo Souza, José Valdemir Gallina e Alessandro Vianna, vão se encontrar com o secretário de Esportes, Vinicius Furlan, para observar de perto os CEMs (Centros Esportivos Municipais) de Santa Bárbara d’Oeste. A intenção é deixar reservado pelo menos três campos para serem utilizados nos treinamentos no fim de novembro e em dezembro.

LEIA TAMBÉM: Mano lamenta 'atuação abaixo do nível' do Cruzeiro em derrota para o Flamengo

Os mais cotados são os campos do Jardim Laudissi, CSU (Centro Social Urbano) e o Mirzinho Daniel, no Jardim São Francisco, que apresentam as melhores condições de gramado. Até o fim do ano, o campo do estádio Antonio Guimarães ficará coberto com areia de cava, por recomendação do vice-presidente do Departamento de Infraestrutura de Estádios da FPF (Federação Paulista de Futebol), Coronel Isidro Suíta Martinez, que se mostrou preocupado com o estado da Toca do Leão a poucos meses do início da Série A3.