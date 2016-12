União troca de técnico às vésperas da estreia na Copinha

A menos de uma semana para a estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o União Barbarense surpreendeu e trocou o treinador de seu time Sub-20. Luiz Quirino da Cruz, o Bira, deixou o clube para dar lugar a seu então auxiliar-técnico, Rafael Chierigato, que trabalhou como treinador em duas edições da Copinha, por Noroeste e Linense. Foto:

Segundo Roger Silva, gestor da M2R, parceria que administra a base unionista até o fim de janeiro, a mudança inesperada se deu por um pedido do próprio Bira. “Ele está com problemas particulares e pediu para a gente que, para não atrapalhar o desempenho da equipe e nem o investimento feito pela parceria no clube, seria melhor sair. O Rafael já trabalhou em duas Copas São Paulo, já tem experiência e vamos dar todo suporte a ele”, afirmou o dirigente. A reportagem do LIBERAL não conseguiu entrar em contato com Bira. O agora ex-treinador unionista chegou ao Leão da 13 no meio do Campeonato Paulista Sub-20, em julho.

No início de seu trabalho, conseguiu bons resultados, mas terminou a competição com seis derrotas seguidas. Ao todo, somou quatro vitórias, um empate e sete derrotas. Na preparação para a Copinha, o treinador também não obteve números animadores. Em seis jogos-treino, foram apenas duas vitórias (4 a 3 sobre o Grêmio Barueri e 6 a 0 para cima de um time de empresários de São Paulo) e quatro derrotas (1 a 0 para o Guarani, 3 a 2 para o Cori-Sabbá, 3 a 2 para o Rio Branco e 3 a 1 para um combinado de Santa Bárbara d’Oeste). O alvinegro estreia na Copinha na terça-feira da semana que vem, às 19 horas, contra o Capivariano, em Capivari.

JORGE WAGNER. Pretendido pelo União Barbarense para o Campeonato Paulista da Série A2, o experiente volante Jorge Wagner foi anunciado nesta quarta-feira (28) como reforço do Fluminense de Feira de Santana. No Flu, o jogador de 38 anos atuará pela primeira vez no clube de sua terra natal. A diretoria do Leão da 13 chegou a negociar com Jorge Wagner em novembro, no entanto, não obteve êxito na contratação.

Há duas semanas, na coletiva de apresentação do treinador Edson Leivinha, o diretor executivo Emerson Melo e o gerente de futebol unionista Fábio Costa culparam a imprensa pelo não acerto com o jogador. Segundo os dirigentes, Jorge Wagner teria ficado irritado ao ser procurado por jornalistas que o ligaram em seu telefone celular e por isso desistiu do acerto.

