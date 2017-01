União transforma treinos em ‘Big Brother’

Sorria, União Barbarense, você está sendo filmado! Ao melhor estilo “Big Brother”, os treinos da equipe na preparação para o Campeonato Paulista da Série A2 serão gravados a partir de agora. A intenção da comissão técnica é exibir os vídeos aos jogadores para corrigir falhas de posicionamento e jogadas erradas que podem comprometer o time quando a primeira competição do ano começar.

O responsável pela iniciativa é o novo analista de desempenho do clube, Yuri Moreira, que chegou ao Leão da 13 nesta semana. Segundo ele, as filmagens poderão auxiliar no dia a dia do clube. “O propósito é esmiuçar o trabalho para o treinador. Vou mostrar os defeitos do nosso próprio time para que possamos trabalhar uma melhora na parte tática e técnica. Em todos os treinos táticos, com bola, vou filmar, editar e passar para que a comissão técnica analise”, explica o profissional, que trabalhou com o atual treinador unionista, Edson Leivinha, no Guarani de Juazeiro (CE).

LEIA TAMBÉM: Luis Enrique se solidariza com Chapecoense e não descarta amistoso com Barça

Foto: Renato Piovesan / O LIBERAL

Para Moreira, os vídeos com as falhas dos jogadores nos treinos e jogos tendem a facilitar até a compreensão dos próprios atletas com os erros cometidos. “Às vezes o jogador entende melhor uma orientação vendo um vídeo, onde está errando, do que somente com uma cobrança do técnico no campo”, aposta. A primeira filmagem do novo analista de desempenho do União será neste sábado (14), no jogo-treino contra o Paulista, em Jundiaí, às 10 horas.

DESPEDIDA. Supervisor das categorias de base do Leão da 13 desde a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2016, Everton Risseto deixou o clube nesta quinta-feira (12). Ele alegou problemas particulares. Risseto era responsável pela elaboração de todos os contratos da base e auxiliava em trâmites burocráticos até do time profissional. Nos próximos dias, o presidente Jairo Araújo deverá se reunir com o comando da M2R, parceria que administra o Sub-20 do clube, para negociar uma renovação do acordo até o fim de 2017.