União terá a maior pré-temporada desde 2014

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Nas últimas temporadas, as más campanhas do União Barbarense tiveram, entre outras justificativas, a falta de uma preparação adequada antes do início do Campeonato Paulista para explicar os resultados ruins obtidos dentro de campo. Prova disso é que, desde o rebaixamento no Paulistão, em 2013, o Leão da 13 não conseguiu mais retornar à elite e, para piorar, disputará a terceira divisão no ano que vem. Pelo menos, para a Série A3 de 2018, a alegação de pouco tempo de trabalho antes da estreia não poderá ser usada.

Com início dos treinamentos marcado para o dia 20 deste mês, o Leão da 13 terá a sua maior pré-temporada desde 2014. Curiosamente, o treinador naquele ano era o mesmo de agora: Claudemir Peixoto.

Como a Série A3 começará dia 17 de janeiro, o técnico terá quase dois meses para trabalhar com o novo grupo que está sendo montado – até ontem, a diretoria assegurou ter 23 jogadores acertados, da lista de 28 inscrições disponíveis. Inclusive um jogo-treino já está marcado, para o dia 2 de dezembro, contra o Ituano, em Itu.

Para a Série A2 de 2014, Claudemir Peixoto havia começado a pré-temporada no dia 4 de novembro do ano anterior, com quase três meses de preparação. Os outros três treinadores que dirigiram o União em início de temporada nos anos seguintes sofreram mais para entrosar o elenco.

Para a A2 de 2015, Ruy Scarpino teve menos de 40 dias de treinos, enquanto que para os campeonatos de 2016 e 2017, Cléber Gaúcho e Edson Leivinha, respectivamente, só tiveram o grupo à disposição para trabalhar por menos de um mês durante a pré-temporada, iniciando as atividades em janeiro.