União se surpreende com estado físico do elenco

O União Barbarense foi um dos últimos times a iniciar os treinamentos para o Campeonato Paulista da Série A2. Mesmo assim, a comissão técnica não se preocupa com a forma como a equipe vai se apresentar na estreia da competição, no último fim de semana deste mês, contra o Rio Claro. Segundo o preparador físico William Bittencourt, o grupo que começou a pré-temporada na quinta-feira da semana passada está com um condicionamento acima do esperado.

“Confesso que me surpreendi com a forma como os jogadores se apresentaram. Antes do início do ano eu já havia passado um trabalho para eles fazerem em casa e eles chegaram ao clube acima daquilo que a gente esperava”, destaca o profissional, que terá muito trabalho nas próximas semanas para deixar o grupo pronto para o início da temporada.

LEIA TAMBÉM: Coritiba e Atlético-PR reclamam da cota de TV e deixam a Primeira Liga

Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

“Como não trabalhamos de forma fragmentada, estamos otimizando o tempo que temos. Nestes cinco dias de trabalho já deu para ver uma evolução muito boa. Fizemos as avaliações e todos os atletas estão num nível parecido, então acredito que não deveremos ter muitos problemas”, observa.

Em 2016, o Leão da 13 também iniciou a sua preparação para a Série A2 em janeiro. Apesar de ter tido menos de um mês de pré-temporada, a equipe surpreendeu e chegou à segunda fase da competição, sendo eliminada nas quartas de final pelo Mirassol. No entanto, o período curto de treinamentos antes da estreia deixou sequelas, e três jogadores precisaram se submeter a cirurgias logo depois do torneio: o zagueiro Bruno Santos e os atacantes Romarinho e Allisson Ricardo.

CARAS NOVAS. No treino desta segunda, três caras novas se juntaram ao elenco, inicialmente para passar por um período de testes com o técnico Edson Leivinha: os goleiros Pedro e Matheus, e o atacante Douglas. Nesta terça-feira, o União também receberá mais um profissional para a comissão técnica. Trata-se de Yuri Moreira, de Natal (RN), que fará o trabalho de analista de desempenho do plantel.

LEIA TAMBÉM: Marcos Vinícius lamenta lesões e espera dar volta por cima no Cruzeiro em 2017