União se solidariza com tragédia de Claudemir Peixoto

Foto: Marcos Bezerra - Futura Press - Estadão Conteúdo

Por meio das redes sociais, o União Barbarense se solidarizou com a tragédia familiar vivida pelo ex-treinador do clube Claudemir Peixoto, que perdeu os dois filhos e um sobrinho em um grave acidente na Rodovia Castelo Branco, no último domingo. Peixoto está marcado na história do Leão da 13 por ter sido o último técnico a levar a equipe a um acesso para a elite do futebol paulista, em 2012.

A nota divulgada pelo União diz que “a diretoria, Conselho de Fiscalização, Gestores de Futebol e torcedores do União Agrícola Barbarense Futebol Clube lamentam as mortes de Gustavo Acácio Peixoto e Ana Beatriz Peixoto, filhos do nosso ex-treinador Claudemir Peixoto. Manifestamos as nossas condolências ao Claudemir, sua ex-esposa e demais familiares, e que Deus possa confortá-los nesse momento tão difícil”.

LEIA TAMBÉM: Morre Vasco Mariz, guardião da música brasileira

Outros clubes também publicaram mensagens de apoio a Claudemir Peixoto, como o seu atual time, o Penapolense, que disputa a Copa Paulista, além de Guarani, Ponte Preta, Santos e Flamengo. A tragédia ocorreu um dia após outro treinador de futebol, Abel Braga, ter chorado a morte de seu filho, no Rio de Janeiro. O velório e o sepultamento dos filhos de Peixoto ocorreu na tarde desta segunda-feira.