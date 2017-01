União se despede da Copa São Paulo com vitória

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal - 03-01-2017

O União Barbarense encerrou sua participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior deixando um gosto agridoce na boca dos torcedores: a equipe venceu o também eliminado Gênus (RO), na tarde de ontem, por 4 a 2, na Arena Capivari. Mesmo assim, o Leão da Treze não alcançou a pontuação necessária para continuar na competição.

A equipe de Rondônia saiu na frente no placar e anotou o primeiro gol aos 28 minutos do primeiro tempo. Gelson foi o autor do gol. Apenas dez minutos depois, aos 38, Rodinei, de penâlti, empatou para a equipe barbarense.

A virada veio logo no início do segundo tempo. Matheus Luvizzetto marcou o segundo do União aos dois minutos, enquanto Luís Felipe aumentou aos 32 minutos. O quarto gol do Leão veio, novamente, dos pés de Matheus Luvizzetto, aos 35. O Genus diminuiu, de penâlti, com Erlisson, aos 39 minutos da segunda etapa.

O União Barbarense já havia perdido as duas outras partidas. Contra o Capivariano, foi derrotado por 2 a 1. Já no segundo jogo do grupo, contra o São Paulo, perdeu de 6 a 2. “Caímos num grupo muito difícil”, disse o treinador Rafael Chieregato.