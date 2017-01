União reorganiza planejamento e marca teste contra o Palmeiras

O União Barbarense reorganizou nesta segunda-feira (16) o seu planejamento para o Campeonato Paulista da Série A2 e confirmou que, em princípio, apenas três jogos-treino serão disputados antes da estreia, dia 28, contra o Rio Claro. O primeiro teste ocorreu no último sábado (14), quando o time comandado por Edson Leivinha empatou com o Paulista por 1 a 1. Ainda nesta semana, a equipe fará mais dois amistosos: nesta quarta (18), contra o Palmeiras, e sexta-feira (20), diante do Taboão da Serra.

Depois, na semana final de preparação, o clube intensificará os treinamentos táticos, físicos e de posicionamento – um jogo-treino contra o Audax, como chegou a ser cogitado, foi descartado. De início, o Leão da 13 enfrentaria o Taboão nesta quarta-feira, mas a comissão técnica decidiu adiar a partida depois que Leivinha foi procurado por Eduardo Baptista, seu ex-companheiro de trabalho no Sport (PE) e atual treinador do Verdão, com o interesse de marcar um jogo para a mesma data. Com isso, o União alterou sua programação e jogará contra o atual campeão brasileiro nesta quarta, em São Paulo, na Academia de Futebol, às 16 horas. Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

A julgar pelo primeiro jogo-treino, contra o Paulista, o Leão da 13 deixou uma boa impressão para Leivinha. “Pegamos uma equipe que vinha treinando desde outubro e conseguimos suportar bem com o mesmo time por 60 minutos. Entendo que com pouco tempo de trabalho os atletas foram muito obedientes e determinados. E o que me deixa feliz é que a gente sabe que tem muitas possibilidades de evoluir. Seria preocupante se já tivéssemos feito um jogo no nosso limite”, avaliou.

Nos dois próximos jogos-treino, o treinador unionista acredita que pode corrigir alguns problemas detectados no primeiro teste. “Faltou ainda uma posse de bola melhor, controlar mais o jogo e finalizar com mais calma. Mas creio que vamos conquistar tudo isso no dia a dia com o trabalho”, disse.

Nesta segunda-feira, o elenco do União voltou às atividades com roupa nova. Os jogadores treinaram pela manhã com um uniforme de treino rosa e à tarde com uma camisa preta e verde, em degradê. Os materiais foram confeccionados pela Ícone Sports, nova fornecedora de uniformes do clube.

REFORÇO

Nesta terça-feira (17) o União deve anunciar mais um reforço. O técnico Leivinha afirmou que um novo lateral-esquerdo foi contratado e o clube deve revelar seu nome após a assinatura de contrato. Com isso, o Leão da 13 passará a ter 26 jogadores em seu elenco.