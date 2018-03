União relata à polícia suposto esquema de entrega de jogos

O advogado do União Barbarense, Régis Godoy, registrou neste domingo (25) um boletim de ocorrência no qual relata à polícia um suposto esquema de manipulação de resultados em ao menos três jogos do time neste Campeonato Paulista da Série A3. Segundo Godoy, dois jogadores confessaram que eles e mais seis atletas recebiam dinheiro para entregar as partidas. O União foi rebaixado neste domingo à Segunda Divisão, equivalente à quarta divisão estadual.

O esquema seria patrocinado por uma casa de apostas, disse o advogado. Godoy afirma que, pelo relato dos jogadores, o ex-técnico Claudemir Peixoto é quem teria cooptado os atletas e teria recebido R$ 40 mil em um dos jogos supostamente manipulados. Peixoto nega (leia abaixo). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O assunto foi descoberto na sexta-feira (23). Segundo o advogado do clube, tudo começou porque um jogador do grupo lamentava o iminente rebaixamento. Outro atleta, supostamente envolvido no esquema, disse que o colega não deveria lamentar, mas sim aproveitar e ganhar dinheiro.

O jogador então procurou alguns líderes da equipe, que pressionaram o atleta e o outro suposto envolvido a irem contar o caso à diretoria.

O volante Cláudio Britto, veterano da equipe, disse que um jogador o procurou durante o treino de sexta relatando que havia a suspeita de que alguns integrantes do elenco estivessem facilitando a derrota em troca de dinheiro. Britto então reuniu os jogadores no gramado e eles começaram a cobrar explicações de um dos supostos participantes do esquema. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

O atleta negou que tivesse recebido dinheiro, diz Britto, mas confessou que teria sido sondado para participar do esquema. “O clima aflorou demais (…) Pra chegar às vias de fato faltou pouco”, contou o volante, que disse que a maioria dos atletas ficou revoltada com o caso.

Pressionados pelos jogadores, os dois integrantes do elenco então foram à diretoria e confessaram o esquema, segundo o advogado do clube. Godoy disse que a conversa com os dois foi gravada – ele não quis ceder a gravação ao LIBERAL nem dizer os nomes dos oito jogadores.

A suposta fraude

Segundo o advogado, os atletas relataram que ao menos três derrotas do União ocorreram em jogos fraudados. A primeira delas foi na abertura do torneio, quando o Leão da 13 perdeu por 2 a 0 para a Matonense, fora de casa; a segunda contra o Mogi Mirim, lanterna do torneio (o União foi derrotado por 2 a 1 na 15ª rodada), e a outra foi contra o Capivariano (o União foi goleado por 4 a 0 em casa em partida que culminou na demissão de Claudemir Peixoto). Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“Segundo ele, alguns desses jogos tiveram situações que realmente geram desconfiança, como pênaltis fora de contexto normal”. De acordo com Godoy, o suposto esquema não tinha participação dos clubes rivais.

Pelo relato dos supostos envolvidos, os atletas recebiam dinheiro de representantes dos apostadores para facilitar um determinado resultado. Eles não revelaram quanto recebiam.

De acordo com Britto, seis dos atletas supostamente envolvidos já deixaram a equipe (exatamente seis jogadores pediram dispensa semana passada, mas o advogado não revelou se são os mesmos). O advogado do clube disse que o caso foi relatado à Federação Paulista de Futebol. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Outro lado

De acordo com o advogado do Leão da 13, o técnico Claudemir Peixoto, que deixou o comando do time recentemente, teria recebido R$ 40 mil só na derrota contra a Matonense, de acordo com o relato dos dois jogadores.

O ex-treinador nega tudo e diz que o caso foi forjado para tirar a atenção do rebaixamento do clube. “Inventaram uma bomba aí pra tirar o foco que o time caiu”, afirmou Peixoto ao LIBERAL. “Se eu tivesse R$ 40 mil, nem tava falando com você aqui agora, tinha pegado minha esposa e tinha ido passear”, completou o treinador.