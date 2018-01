União reintegra 5 garotos após Copa São Paulo

Peixoto, inclusive, releva os números desastrosos da equipe Sub-20, até porque o convite da FPF (Federação Paulista de Futebol) para o clube disputar a Copinha veio três dias antes de seu primeiro jogo, enquanto seus adversários treinavam há pelo menos três meses de forma ininterrupta. Com isso, voltarão a compor o elenco profissional o goleiro Dorighello, o zagueiros Felipe, o lateral-direito Leandro Guizi, o lateral-esquerdo Danilo Maximino e o atacante Ricardo Branco.

Apesar do péssimo desempenho dos juniores, que encerraram a Copinha na última quarta-feira com a pior campanha entre os 128 participantes na primeira fase, ao lado do Pinheiro (MA), com três derrotas em três jogos e saldo de -12, a comissão técnica alvinegra aposta nos pratas da casa como boas opções para fechar o plantel que tentará o acesso na Série A3.

Cinco dos seis garotos que defenderam o União Barbarense na Copa São Paulo de Futebol Júnior e compunham o elenco profissional desde o início da pré-temporada visando o Campeonato Paulista da Série A3, no fim de novembro, serão reintegrados ao time principal na próxima segunda-feira (15). Apenas o zagueiro Luan, que estava em teste, foi descartado pelo treinador Claudemir Peixoto e não voltará a treinar com a equipe principal, que está na reta final de sua preparação para a estreia diante da Matonense, na próxima quarta-feira (17). Foto: Marcos Bezerra / Futura Press / Estadão Conteúdo

O volante Thiago Batista, que tem se destacado na pré-temporada, foi o escolhido de ontem pelo GA (Grupo de Apoio) para conceder coletiva de imprensa. Na conversa com os jornalistas, ele não escondeu a ansiedade para a estreia. “Sempre tem uma ansiedade nessa fase de preparação para o início de um campeonato. Até acho que tem que ter mesmo aquele friozinho na barriga para começarmos atentos a competição”, disse o volante de 24 anos, que veio da Penapolense e em pouco tempo conquistou sua vaga de titular no União ao longo da fase de preparação.

“Fico feliz com as oportunidades. É uma boa equipe e estamos trabalhando firme para levar o time ao acesso e consequentemente ao título. Acho que nenhum clube vai estrear com 100% de suas condições físicas, mas estamos bem, e preparados”, garantiu Thiago Batista.

Depois do treino realizado na manhã de ontem, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, os jogadores participaram de uma palestra sobre cuidados médicos e dúvidas sobre doping com o fisioterapeuta Adriano Baldini.