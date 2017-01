União Barbarense quebra silêncio e apresenta elenco

Um dia após a saída do diretor executivo Emerson Melo, que teve atritos com a imprensa enquanto esteve à frente do cargo e proibiu os jogadores de conceder entrevistas aos jornalistas, o União Barbarense realizou nesta terça-feira (24) a apresentação oficial do seu elenco que vai disputar o Campeonato Paulista da Série A2.

Um a um, cada um dos 26 atletas do plantel deu um breve relato sobre suas carreiras e depois todos deram as mãos para uma oração do ‘Pai Nosso’ no salão social do estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

Os jogadores estiveram presentes na apresentação com a nova linha de uniformes confeccionada pela Ícone Sports para a temporada 2017. A camisa de jogo número 1 é a que traz a principal novidade. Ela é toda branca e tem um leão desenhado em marca d’água. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A camisa número 2 é listrada em preto e branco. Já os uniformes de goleiros são nas cores laranja e azul em degradê. Por fim, os membros da comissão técnica utilizarão camisas com dois tons de verde nos treinamentos e partidas.

Segundo o presidente Jairo Araújo, os uniformes de jogo serão vendidos a partir da próxima semana na secretaria do clube por R$ 100. Para o volante Fábio Gomes, um dos nomes mais experientes do grupo montado para a Série A2, o sentimento é de confiança apesar da curta pré-temporada, iniciada no último dia 5. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

“A expectativa é de acesso. Todos os jogadores que vieram têm esse objetivo no coração e o professor (Edson) Leivinha tem feito o trabalho para que a gente brigue por um lugar na primeira divisão. O ambiente é bom fora de campo e vamos tentar levá-lo para dentro de campo a partir da estreia”, afirma o atleta, já projetando o duelo contra o Rio Claro, sábado, às 16 horas, em Santa Bárbara d’Oeste.

Desfalques

Para a partida de estreia, Leivinha deve ter três desfalques. O zagueiro Baggio e os atacantes Amauri e Saulo seguem reclamando de dores musculares e dificilmente terão condição de jogo sábado.