União perde do Atibaia e está virtualmente rebaixado

O União Barbarense está virtualmente rebaixado à última divisão do futebol paulista. O Leão da 13 foi derrotado pelo Atibaia por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (21), no estádio Ítalo Mario Limongi, em Indaiatuba, pela 18ª rodada e penúltima rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe alvinegra, estacionada nos 16 pontos, caiu para a 17ª posição, podendo chegar no máximo a 19 na última rodada.

Ainda que a matemática permita a manutenção na terceira divisão, o saldo de gols (-16) atrapalha a missão do time alvinegro diante dos principais concorrentes contra a queda: Olímpia, Rio Branco e Marília. Em caso de vitória do Olímpia sobre o Noroeste, na noite desta quarta, no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, o rebaixamento será oficialmente sacramentado.

O JOGO. De volta à meta unionista, recuperado de lesão, Alan Tobias trabalhou logo aos 7 minutos, desviando providencialmente o arremate de Rogério, de fora da área. O Atibaia, após o lance, esboçou uma pressão, mas desorganizada e pouco efetiva. O União tentava colocar a bola no chão e sair tocando. Aos 15 minutos, Jean Natal finalizou pela primeira vez.

Foto: Reprodução / FPF TV

O Falcão voltou a assustar aos 31 minutos, novamente de fora da área, em conclusão de Mascote. A bola tocou na haste que sustenta a rede atrás do gol e voltou na própria rede, gerando a sensação de que a bola tinha entrado para quem estava no estádio. O União melhorou no último terço da etapa inicial. Ricardo Branco teve duas tentativas, aos 37 e 45 minutos. Thiago Batista, já nos acréscimos, quase fez de cabeça ao aparecer na área em cobrança de escanteio.

O União foi para os vestiários melhor que os donos da casa e voltou com a mesma formação. Aos 6 minutos, falta batida por Magno quase enganou o goleiro Cairo ao desviar na barreira do Atibaia. Igor ameaçou aos 18 minutos, em chute cruzado de fora da área – o União reclamou de suposto pênalti por conta do desvio na zaga do Atibaia antes da bola sair pela linha de fundo.

As coisas começaram a se complicar aos 21 minutos, quando Wilker deu um carrinho em Rogério no meio do campo, discutiu com o adversário e foi expulso diretamente. Com um jogador a mais, o Falcão se lançou ao ataque e abriu o placar aos 31 minutos. Nando chegou à linha de fundo pelo lado direito e cruzou na medida para Jackson completar para as redes.

Jean Natal ainda tentou ao menos o empate para o Leão da 13 e acertou a trave aos 37 minutos. Já entregue antes do apito final, o União ainda assistiu ao segundo gol do Atibaia, anotado por Mascote, aos 47 minutos.

FICHA TÉCNICA

ATIBAIA 2 X 0 UNIÃO BARBARENSE

ATIBAIA Cairo; Nando, Juninho, Danilo e Cortez; Igor, Jackson (Giovani), Rogério (Willian) e Danilo Pereira; Mascote e Tavares (Washington). Técnico: Betão Alcântara.

UNIÃO BARBARENSE Alan Tobias; Alex Ferreira, Thiago Batista, Magno e Claudinei; Abuda e Fábio Baiano (Renan Vinícius); Jean Natal, Igor (Lucas Martins) e Ricardo Branco (Klebinho); Wilker. Técnico: Rodrigo Rojas.

GOLS: Jackson, aos 31’/2T, e Mascote, aos 47’/2T (Atibaia).

CARTÃO AMARELO: Rogério (Atibaia); Fábio Baiano (União Barbarense).

CARTÃO VERMELHO: Wilker (União Barbarense).

ÁRBITRO: Aurélio Sant’Anna Martins.

PÚBLICO: 21 pagantes.

RENDA: R$ 320,00.

LOCAL: Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP).