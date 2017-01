União não perde estreia em Santa Bárbara há 15 anos

O União Barbarense iniciará sua caminhada no Campeonato Paulista da Série A2 no próximo sábado com um tabu a favor. Há 15 anos o clube não perde uma estreia em casa. O último revés ocorreu em 2002, quando o Leão da 13 foi derrotado por 2 a 0 pelo Santo André na abertura do Paulistão. Desde então, o clube soma cinco vitórias e um empate quando estreou atuando diante de seu torcedor.

Todas as vitórias ocorreram em jogos válidos pela Série A2: 3 a 2 no Marília (2005) e Sertãozinho (2009), 3 a 1 no Taquaritinga (2010) e Oeste (2015), e 1 a 0 no Rio Preto (2012). O único empate ocorreu pela primeira rodada do Paulistão de 2013, por 1 a 1, contra o XV de Piracicaba.

O União enfrentará o Rio Claro na estreia da A2, às 16 horas, dia 28, no estádio Antonio Guimarães. Os ingressos começarão a ser vendidos quarta-feira pelo site ingressofacil.com.br por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).