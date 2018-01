União leva virada no último jogo-treino antes da estreia

De virada, o União Barbarense foi derrotado pelo Rio Claro por 3 a 2 na manhã deste sábado (6), em seu último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A3. A atividade ocorreu no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Os visitantes reverteram o resultado no segundo tempo, quando o técnico Claudemir Peixoto já havia feito alterações no Leão da 13. Jean Natal e Wilker marcaram para o time mandante, enquanto Gustavo Sapeka, Luiz Douglas e Cadu fizeram os gols do Galo Azul.

O União começou a partida com Waldson; Alex Ferreira, Edson Rocha, Magno e Souza; Cláudio Britto, Claudinei, Thiago Batista, Jean Natal e Romarinho; Rafael Magalhães. Com febre, Rafael Magalhães deu lugar a Wilker ainda na primeira etapa. O confronto também marcou a “estreia” do volante Abuda, que não tinha participado dos outros jogos-treinos.

LEIA TAMBÉM: Bahia faz 3 a 1 no Santos e sonha com Libertadores

Nos primeiros minutos, a equipe alvinegra demonstrou certo desentrosamento, com erros de passes e os jogadores “batendo cabeça”. Mas o Leão da 13 se acertou em campo e abriu o placar aos 22 minutos, com um golaço de Jean Natal. O meia-atacante avançou pela direita, passou entre dois marcadores e bateu no alto: 1 a 0.