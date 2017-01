União leva goleada do São Paulo e é eliminado

O União Barbarense não resistiu à superioridade do São Paulo, um dos favoritos ao título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e foi goleado por 6 a 2 na tarde desta quinta-feira na Arena Capivari. Com o resultado, o Leão da 13 deu adeus às chances de classificação e apenas cumprirá tabela na última rodada da primeira fase, sábado, contra o Gênus. Já o Tricolor garantiu sua vaga de forma antecipada e chegou a 28 jogos de invencibilidade nas competições que disputa na categoria Sub-20 desde 2016.

Logo com 9 minutos o São Paulo já abriu o placar. No lance, Caíque recebeu belo lançamento na direita da grande área e rolou para Frizzo completar. Aos 14, o lateral unionista Gabriel se atrapalhou na tentativa de afastar um cruzamento e Vinícius foi mais esperto. Ele desarmou e tocou na saída do goleiro, ampliando para 2 a 0. O terceiro saiu aos 26, quando Léo Natel avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para Caíque aproveitar.

Foto: Luciano Claudino / Código 19 / Estadão Conteúdo

O União descontou aos 43 minutos depois de bela jogada iniciada por Ródney pela direita. O baixinho de 1,63m driblou Léo Natel e rolou para Luvizzeto, que bateu forte, Lucas Paes deu rebote e o mesmo Ródney completou para gol: 3 a 1. Mas nem deu tempo para o Leão da 13 esboçar uma reação. Aos 48, Frizzo recebeu cruzamento com liberdade, matou no peito e tocou com tranquilidade para o gol, o quarto do Tricolor.

No segundo tempo, aos 9 minutos, Heron foi lançado em posição duvidosa e tocou para Vinicius, que fez o quinto do São Paulo. Aos 22, o União voltou a balançar as redes depois de bela troca de passes que terminou com mais uma finalização certeira de Ródney. No fim do jogo, aos 42, o Tricolor fechou a conta num gol inusitado. Paulo Bóia bateu rasteiro dentro da área, o goleiro Micael defendeu com os pés, mas a bola tomou um efeito e encobriu o próprio goleiro unionista: 6 a 2 placar final.

Ficha técnica

União Barbarense 2×6 São Paulo

UNIÃO BARBARENSE

Micael; Mateus, Leonardo Prock, Diego Bebê e Gabriel (João Vitor); Vinícius (Luis Felipe), Leandro (Leonardo), Luvizzetto e Renan (Thiago); Ródney (Felipe) e Jadson. Técnico: Rafael Chieregato.

SÃO PAULO

Lucas Paes; Jeferson, Eder Militão, Rony (Rodrigo) e Liziero; Pedro (Luizão), Vinícius (Luan), Frizzo (Oliveira) e Caíque (Paulo Bóia); Leo Natel e Heron (Bissoli). Técnico: André Jardine.

GOLS: Frizzo, aos 9’1T e 47’1T, Vinícius, aos 14’1T e 9’2T, Caíque, aos 26’1T e Paulo Bóia, aos 42’2T; Ródney, aos 43’1T e 22’2T.

CARTÕES AMARELOS: Jadson, Mateus (União Barbarense); Luizão (São Paulo).

ÁRBITRO: Rodrigo Pires de Oliveira.

LOCAL: Arena Capivari, em Capivari (SP).