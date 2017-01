União leva gol no fim e perde na estreia

O União Barbarense por pouco não arrancou um empate do atual vice-campeão paulista Sub-20 na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas levou um gol nos acréscimos e perdeu para o Capivariano por 2 a 1 na noite desta terça-feira (3), na Arena Capivari.

O Leão da 13 fechou a primeira rodada do grupo 13 na terceira colocação e agora não pode perder para o São Paulo amanhã, caso contrário, estará eliminado de forma precoce, uma rodada antes do fim da fase de grupos.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O jogo desta terça teve uma queda de energia com 10 minutos de bola rolando e os refletores ficaram apagados por 35 minutos. Quando a partida recomeçou, o gramado encharcado por conta da chuva em Capivari atrapalhou o futebol das duas equipes e o primeiro tempo teve poucas oportunidades. Na melhor delas, o União chegou a balançar as redes, aos 33 minutos, mas Jadson tocou para o gol em posição irregular.

Na etapa final, Bill caiu na área aos quatro minutos e sofreu pênalti. Neto Costa bateu e abriu o placar para o Capivariano. O Leão da 13 igualou aos 14, quando Jadson saiu em velocidade em contra-ataque e tocou na saída do goleiro: 1 a 1.

O União cresceu depois do empate e teve chances para virar, mas foi castigado nos acréscimos. Fujita aproveitou bate-rebate dentro da área e marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Capivariano, aos 48 minutos.

Profissional

Já o elenco profissional do União Barbarense inicia os trabalhos visando o Campeonato Paulista da Série A2 nesta quarta-feira. O técnico Edson Leivinha marcou a apresentação do grupo para as 16 horas no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

Segundo a diretoria, 23 jogadores já estão apalavrados e são aguardados para assinar contrato. Alguns nomes de reforços já circulam nos bastidores, mas sem confirmação dos dirigentes, como o lateral-esquerdo Raphael Soares (ex-Bangu) e os volantes Eduardo Erê (ex-Guarani de Juazeiro) e Fábio Gomes (ex-Paulista).

Ficha técnica:

Capivariano 2×1 União Barbarense

CAPIVARIANO

Hudson; Adriel, Davi, Fujita e Praxedes; Bruno Luka (Alejandro), Leonardo Matheus (Douglas) e Neto; Bill (Vinicius) e Neto Costa. Técnico: Anderson Gongora.

UNIÃO BARBARENSE

Mikael; Matheus, Leonardo Prock, Diego Bebê e Gabriel Jardim; Vinícius (Leonardo), Leandro, Luvizeto e Renan Caetano (Luis Felipe); Ródney e Jadson Silva (Felipe). Técnico: Rafael Chieregato.

GOLS: Neto Costa, aos 5’2T e Fujita, aos 47’2T; Jadson Silva, aos 15’2T.

CARTÕES AMARELOS: Diego Bebê, Matheus (União); Leonardo, Davi (Capivariano).

ÁRBITRO: Junior Lima dos Santos.

LOCAL: Arena Capivari, em Capivari (SP).